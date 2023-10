Un crack recale le PSG, une révélation à 12M€ tombe

Pierrick Levallet

Afin de préparer l'avenir, le PSG se cherchait un nouveau crack sur le mercato. Le club de la capitale avait alors coché le nom d'Endrick sur sa liste. Mais finalement, le prodige de Palmeiras s'est mis d'accord avec le Real Madrid. Son transfert est prévu pour juillet prochain, lorsqu'il aura 18 ans. D'ailleurs, la formation madrilène en aurait eu pour plus cher que prévu dans ce dossier.

Il y a déjà plusieurs mois, le PSG a essuyé un gros échec sur le mercato. Afin de préparer l’avenir, le club de la capitale cherchait à mettre la main sur un nouveau crack. Dans cette optique, la formation parisienne avait Endrick dans son viseur, le jeune Brésilien faisant sensation du côté de Palmeiras. Mais finalement, c’est le Real Madrid qui a raflé la mise dans ce dossier.

Endrick snobe le PSG pour le Real Madrid

En effet, la Casa Blanca s’est mise d’accord avec Palmeiras autour d’une opération à 60M€ (35M€ + 25M€ de bonus). Endrick devrait donc débarquer dans la capitale espagnole en juillet prochain, lorsqu’il aura 18 ans. Mais le pensionnaire de LaLiga en aurait eu pour plus cher que prévu dans cette affaire.

Le Real Madrid en a eu pour plus cher que prévu