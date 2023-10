Un crack snobe le PSG, le Real Madrid se frotte les mains

Pierrick Levallet

Outre le feuilleton Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid se sont livrés plusieurs batailles sur le mercato cet été. Les deux clubs se sont notamment affrontés pour s’attacher les services d’Arda Güler. Finalement, c’est Florentino Pérez qui a raflé la mise, convaincant Fenerbahçe à l’aide d’une offre de plus de 20M€. Dans le vestiaire, le crack de 18 ans est déjà apprécié par Luka Modric.

«C’est un grand talent»

Le Croate n’a d’ailleurs pas manqué d’en faire les éloges. « Arda Güler ? Je l’adore, c’est un bon gamin. Il a cette soif d’apprendre, de devenir meilleur, d’écouter. C’est un grand talent. Malheureusement il s’est blessé depuis qu’il a rejoint Madrid, il a récupéré mais peut-être qu’il voulait trop forcer les choses pour revenir vite parce qu’il veut montrer son talent et il s’est à nouveau blessé » a confié le milieu de terrain au micro de la chaîne turque TRT Spor après la victoire de la Turquie contre la Croatie ce jeudi (0-1).

«Je lui souhaite le meilleur»