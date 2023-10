Deschamps lance une révolution, ce joueur valide

Benjamin Labrousse

Lors de la dernière Coupe du monde, Didier Deschamps décidait d’élaborer un milieu de terrain composé d’Adrien Rabiot, d’Aurélien Tchouaméni, ainsi que d’Antoine Griezmann. Très complémentaire, cet entrejeu français semble parfaitement convenir à Adrien Rabiot. En effet, le joueur de la Juventus s’est livré sur la relation remarquable entre ses deux partenaires et lui.

Une véritable révolution. Sans que cela ne soit véritablement visible, Didier Deschamps a opéré un virage serré concernant la composition de son équipe de France. Si depuis le mois de mars, le brassard de capitaine se situe autour du bras de Kylian Mbappé, le sélectionneur français a également totalement revu son entrejeu, et ce bien avant mars, puisque dès la Coupe du monde en décembre dernier, Deschamps avait placé Antoine Griezmann au sein de son milieu de terrain.

Nouvel entrejeu en équipe de France

Après une ère marquée par la présence du tandem Paul Pogba - N’Golo Kanté en équipe de France, les Bleus évoluent désormais avec trois milieux de terrain. Alors qu’Antoine Griezmann se positionne davantage dans un rôle d’électron libre, la présence d’Adrien Rabiot et d’Aurélien Tchouaméni derrière le natif de Mâcon fait ses preuves. En effet, cette configuration semble avoir donné raison à Didier Deschamps, les Bleus s’étant imposés à six reprises en autant de matchs lors de ces éliminatoires pour l’Euro 2024. De plus, le sélectionneur n’hésite pas non plus à donner sa chance à Eduardo Camavinga, titulaire lors des victoires face à l’Irlande (0-1), Gibraltar (0-3), ainsi que face à la Grèce (1-0).

« On est complémentaire, on se comprend sur le terrain »