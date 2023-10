Le calvaire est terminé pour cette star de Deschamps

Hugo Chirossel

Gêné par des blessures et plusieurs rechutes ces dernières années, N’Golo Kanté a fini par se faire opérer des ischio-jambiers en octobre 2022. Désormais à Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, où il évolue notamment avec Karim Benzema, le milieu de terrain de 32 ans semble retrouver peu à peu son meilleur niveau.

Champion du monde en 2018, cela fait désormais plus d’un an, depuis juin 2022, que N’Golo Kanté n’a plus évolué avec le maillot de l’équipe de France. La faute à plusieurs blessures qui l’ont empêché d’enchaîner avec Chelsea. Ce qui a mené jusqu’à une opération des ischio-jambiers en octobre 2022.

Kanté enchaîne à Al-Ittihad

Désormais, N’Golo Kanté évolue en Arabie Saoudite, où il a rejoint Karim Benzema et Fabinho cet été à Al-Ittihad. Comme indiqué par L’Équipe , l’international français (55 sélections) a retrouvé son intégrité physique et enchaîne les rencontres sous ses nouvelles couleurs.

Une condition physique retrouvée

C’est d’ailleurs la première fois depuis la saison 2021-2022 qu’il parvient à disputer plus de 10 matchs consécutifs. N’Golo Kanté en a joué 11, dont 8 dans leur intégralité, le tout avec beaucoup d’intensité. Le milieu de terrain de 32 ans a retrouvé du volume dans son jeu et enchaîne les courses à haute intensité. Après plusieurs saisons galères, Kanté semble donc en passe de retrouver son meilleur niveau.