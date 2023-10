De retour, il annonce la couleur à Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titulaire contre les Pays-Bas vendredi soir, Jonathan Clauss a livré une très belle prestation ponctuée d'une passe décisive pour l'ouverture du score de Kylian Mbappé. Décisif, le latéral de l'OM est arrivé à Clairefontaine dans de biens meilleures dispositions que lors de ses précédents rassemblements. Et il compte visiblement s'inscrire sur le long terme avec les Bleus.

Auteur d'un début de saison très encourageants avec l'OM, Jonathan Clauss évolue désormais dans une position de latéral au sein d'une défense à quatre, ce qui lui a permis de retrouver l'équipe de France. Et pour son retour, l'ancien joueur du RC Lens s'est notamment offert une passe décisive, sur l'ouverture du score de Kylian Mbappé, ce qui a confirmé sa bonne prestation lors de la victoire face aux Pays-Bas (2-1). Après le match il expliquait d'ailleurs être arrivé à Clairefontaine dans de meilleures dispositions.

«Je ne suis plus là juste pour paraître mignon à la télé»

« Oui parce que le rêve est fini. Je suis arrivé concentré. J'ai laissé mes émotions de côté et c'était important pour moi et pour montrer au groupe que je ne suis plus là juste pour paraître mignon à la télé », expliquait-il en zone mixte, avant d'afficher ses ambitions : « Déjà, on est contents pour la qualification. C'était l'objectif, on en avait parlé toute la semaine. Évidemment que participer à ce genre de performance, ça fait toujours du bien. On a bien bossé, les gars m'ont bien intégré de nouveau cette semaine donc ça fait du bien et ça permet de se libérer plus facilement . »

Objectif Euro 2024 pour Clauss