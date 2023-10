«Le rêve est fini» : Un joueur de l’OM prévient Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoqué pour la première fois depuis un an, Jonathan Clauss a cette fois-ci marqué les esprits. Le joueur de l’OM a livré une prestation très aboutie contre les Pays-Bas (2-1). Il faut dire que l’ancien Lensois a abordé de façon totalement différente sa convocation. Clauss n’est plus dans un rêve, il a conscience désormais qu’il a un coup à jouer en équipe de France.

Auteur d'un très bon début de saison avec l'OM, dans une défense à quatre, Jonathan Clauss a fait son retour en équipe de France, un an après sa dernière convocation. Titularisé contre les Pays-Bas, il a d'ailleurs délivré une passe décisive à Kylian Mbappé et s'est montré très à l'aise dans son couloir droit. Après le match, l'ancien Lensois a d'ailleurs été interrogé sur la façon dont il avait appréhendé sa convocation, alors qu'il avait semblé dépassé par les évènements lorsqu'il avait été appelé pour la première fois en Bleus.

«Je ne suis plus là juste pour paraître mignon à la télé»

« Oui parce que le rêve est fini. Je suis arrivé concentré. J'ai laissé mes émotions de côté et c'était important pour moi et pour montrer au groupe que je ne suis plus là juste pour paraître mignon à la télé », a-t-il confié en zone mixte avant de s’interroger sur l’effet qu’aura sa prestation sur les choix de Didier Deschamps : « Je ne sais pas. Je vais débriefer mon match. Après, on verra. Le coach m'avait parlé du fait que l'aspect défensif était plus important que l'offensif. Maintenant, ça fait partie de mon jeu. Je ne sais pas si j'ai marqué des points mais je suis assez content sur mes premières sensations après le match . »

Clauss veut s’installer en Bleus