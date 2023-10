Riolo réclame un joueur de l’OM à Deschamps !

Thomas Bourseau

En raison de la blessure de Jules Koundé au genou, Didier Deschamps a relancé Jonathan Clauss au poste de latéral droit en équipe de France. Aux yeux de Daniel Riolo, un profil offensif à la Clauss à ce poste serait plus bénéfique aux Bleus. Explications.

Dimanche dernier, Jules Koundé est sorti sur blessure du match nul concédé par le FC Barcelone sur la pelouse de Grenade (2-2). Régulièrement titularisé par Didier Deschamps au poste de latéral droit en équipe de France, Koundé a vu Jonathan Clauss briller à sa place aux Pays-Bas vendredi soir avec notamment une passe décisive pour Kylian Mbappé.

«Koundé est titulaire et basta»

Dans l’esprit de Daniel Riolo, Jules Koundé n’a rien à craindre pour sa place en équipe de France en temps normal en étant apte à jouer. « Koundé est titulaire et basta. Si Koundé n’est pas blessé, il n’y a pas de problèmes, le mec joue quoi. Et pour le coup, ce n’est pas du tout la même chose, on aurait peut-être gagné le match en mettant des buts autrement. Mais avec Koundé tu n’as pas l’action du premier but. T’as d’autres actions, tu mets peut-être des buts autrement, mais on n’a pas ce genre de mouvements collectifs ».

«La vérité, c’est que je préfère les arrières droits comme Clauss»