«C'est mort»... Catastrophe annoncée pour ce joueur de l'OM

Thibault Morlain

Laissé de côté par Didier Deschamps depuis la dernière Coupe du monde, Jonathan Clauss a retrouvé l'équipe de France à l'occasion du rassemblement d'octobre. Ses performances à l'OM ont donc convaincu Didier Deschamps. De quoi alors lui permettre d'espérer une place avec les Bleus pour l'Euro 2024 ? Daniel Riolo est quelque peu pessimiste concernant la suite pour Clauss...

Absent à la Coupe du monde avec l'équipe de France, Jonathan Clauss a dû digérer cette immense déception. Le joueur de l'OM s'est alors remis au travail et enchainant les bonnes prestations, il a fini par être rappelé par Didier Deschamps. Le voilà actuellement avec les Bleus s'apprêtant à jouer face aux Pays-Bas. La question est maintenant de savoir si Clauss peut s'installer dans la durée en sélection à ce poste de latéral droit où la concurrence est rude avec notamment Jules Koundé et Benjamin Pavard, eux qui sont pourtant des centraux.

« Si Koundé est là... »

Lors de L'After Foot , Daniel Riolo a évoqué l'avenir de Jonathan Clauss avec l'équipe de France. Et le journaliste RMC a du mal à voir le joueur de l'OM à l'Euro 2024 si Jules Koundé est à 100% : « Désormais à l'OM, il joue à quatre derrière. Mais si Koundé est là, je pense que c’est mort pour Clauss. Ce n’est pas le profil qui correspond au système de Deschamps. Clauss n’est pas assez costaud ».

« Deschamps aime jouer avec des joueurs sur les côtés costauds qui montent peu »