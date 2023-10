OM : Deschamps prépare une grosse surprise avec ce joueur

Hugo Chirossel

Après plus d’un an d’absence, Jonathan Clauss a fait son retour en équipe de France lors de cette trêve internationale. Didier Deschamps a décidé de rappeler le latéral droit de l’OM, qui pourrait d’ailleurs rapidement avoir l’opportunité de se montrer. En effet, il devrait démarrer la rencontre vendredi prochain face aux Pays-Bas.

Jonathan Clauss n’a pas caché son bonheur, au moment où il a appris qu’il allait faire son retour en équipe de France. Le latéral droit de l’OM n’avait plus été appelé depuis plus d’un an par Didier Deschamps. Ce qui l’avait privé de la Coupe du monde au Qatar.

Clauss aligné d’entrée contre les Pays-Bas

Jules Koundé étant forfait pour ce rassemblement, Jonathan Clauss se retrouve en concurrence avec Benjamin Pavard et Malo Gusto pour une place de titulaire. Et il semblerait que le joueur de l’OM va rapidement avoir l’opportunité de se montrer. En effet, selon L’Équipe , il va démarrer la rencontre face aux Pays-Bas ce vendredi.

Giroud ou Kolo Muani devant ?