Boudjellal en remet une couche sur l’OM

Hugo Chirossel

Neuf mois après le 32e de finale de Coupe de France entre l’OM et Hyères, Mourad Boudjellal est encore en colère. Cette rencontre devait se tenir au stade Mayol de Toulon, mais avait finalement été délocalisée à Martigues. Le président du club varois rejette la faute sur l’Etat et la FFF, à qui il réclame 1M€.

Il y a neuf mois, le 7 janvier 2023, l’OM était opposé à Hyères, en 32e de finale de la Coupe de France. Un match remporté par les Olympiens (0-2) et qui avait eu lieu au stade Francis-Turcan de Martigues, alors que Mourad Boudjellal souhaitait l’organiser au stade Mayol de Toulon.

«L'Etat a été défaillant»

Quelques mois plus tard, Mourad Boudjellal n’a pas encore digéré la délocalisation du match face à l’OM. Auprès de BFM Var , il s’est de nouveau exprimé à ce sujet et réclame 1M€ à l’Etat français et à la FFF pour le préjudice subi. « L'Etat a été défaillant dans sa mission régalienne, qui est d'assurer la sécurité des biens et des personnes et le bon déroulement des événements, ce qu'il n'a pas pu faire », a-t-il déclaré.

«Le fait qu'il soit défaillant nous crée un préjudice très important»