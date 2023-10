Vente OM : Nouvelle décision radicale de l'Arabie Saoudite ?

Axel Cornic

Les spéculations autour de la vente de l’Olympique de Marseille sont reparties de plus belle depuis quelques semaines et la crise qui frappe actuellement la direction en place. L’Arabie Saoudite semble toujours être le candidat numéro 1 pour ce rachat, mais du côté de Riyad on aurait visiblement une préférence pour un autre projet.

Les spéculations autour de la vente de l’Olympique de Marseille sont reparties de plus belle depuis quelques semaines et la crise qui frappe actuellement la direction en place. L’Arabie Saoudite semble toujours être le candidat numéro 1 pour ce rachat, mais du côté de Riyad on aurait visiblement une préférence pour un autre projet.

OM, Arabie Saoudite... Zidane lâche une réponse pour son avenir https://t.co/eDJkZhrmYR pic.twitter.com/ViRzbEiRSb — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

L’Arabie Saoudite est de retour

C’est en ce moment de doutes que le feuilleton du rachat de l’OM refait surface, avec des sources française comme étrangères qui relancent les débats autour de ce sujet épineux. The Independent confirme que le principal candidat au rachat du club marseillais reste l’Arabie Saoudite, qui semble vouloir investir dans un nouveau championnat après ce qui a été fait en Premier League avec Newcastle.

Valence plutôt que l’OM ?