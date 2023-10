Il claque la porte de l’OM, sa prochaine destination annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Igor Tudor a pris la décision de partir. Un an après son arrivée, le technicien croate a dit stop et a annoncé son départ à la direction de l'OM. La relation entre les deux parties est restée bonne puisque le coach a été annoncé dans le viseur du club marseillais lorsque Marcelino a claqué la porte. Mais selon la presse croate, il devrait se diriger vers la Turquie dans les prochains jours.

Un an et puis s'en va. Malgré une troisième place et une qualification pour les barrages de la Ligue des champions, Igor Tudor avait décidé de quitter son poste d'entraîneur de l'OM à la fin de la saison dernière. Irrité par le comportement de certains supports, il a aussi fait ce choix pour des raisons familiales. Malgré cette décision, Pablo Longoria conserve d'excellentes relations avec Tudor, qui a été annoncé, ces dernières semaines, dans l'orbite de l'OM.

Grand retour à l’OM, Riolo annonce un coup de tonnerre https://t.co/frXudjtzMB pic.twitter.com/B9mP3bKGRr — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Tudor a été annoncé dans le viseur de l'OM

Alors que l'OM recherchait un nouveau coach après le départ de Marcelino, certains médias ont évoqué la piste Igor Tudor. Une piste, qui n'a pas été approfondie puisque le poste est finalement revenu à Gennaro Gattuso.

Tudor à un pas de Besiktas