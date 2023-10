OM : La presse espagnole lâche une annonce sur Zidane

La rédaction

Sans club depuis mai 2021, Zinédine Zidane a été annoncé dans le viseur de nombreuses équipes ces derniers jours, notamment à l'OM. Une arrivée qui pourrait devenir réalité seulement en cas de vente. Mais en Espagne, on annonce que le champion du monde 1998 serait un objectif du Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti en 2024.

Une bombe a été lâchée sur l'avenir de Zinédine Zidane il y a quelques jours. Selon France-Bleu Provence , le champion du monde 1998 aurait donné son accord pour venir à l'OM, mais seulement en cas de vente du club. Il pourrait occuper un rôle de manager général.

OM : C'est au point mort entre Zidane et l'Arabie Saoudite ! https://t.co/6982AEmXdD pic.twitter.com/36LrX0JxHj — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Le Real Madrid penserait à Zidane

Mais en Espagne, Zinédine Zidane est encore annoncé au Real Madrid. Selon El Chiringuito , l'ancien joueur est annoncé comme l'un des favoris pour remplacer Carlo Ancelotti, possiblement en fin de saison.

« Je n’ai pas de nouvelles maintenant »