Il déballe tout après son départ de l'OM et se fait fracasser

Un peu plus de deux semaines après l'annonce de sa démission, Marcelino est sorti du silence afin de justifier son choix. Dans une interview pour L'EQUIPE, le technicien espagnol explique ainsi les raisons qui l'ont poussé à partir et n'hésite pas à critiquer l'OM. Une position qui a passablement agacé Eric Di Meco. L'ancien Marseillais n'hésite pas à fracasser Marcelino.

Marcelino est sorti du silence. Quasiment trois semaines après sa démission, le technicien espagnol est revenu sur son choix et sur les coulisses qui ont précipité son départ après la réunion houleuse entre les dirigeants de l'OM et certains supporters. Et Marcelino n'a pas été tendre dans les colonnes de L'EQUIPE , réglant ses comptes avec le club phocéen, ce qui n'a pas du tout plu à Eric Di Meco.

«Il est parti comme un peureux au bout de deux mois»

« Il est parti comme un peureux au bout de deux mois alors qu'il n'a jamais été remis en cause. Il faut expliquer pourquoi il fait cette interview. Il parle à d'éventuels clubs qui voudraient le faire revenir donc il essaie de se dédouaner d'un fiasco. Quand tu pars au bout de deux mois, que tu n'as pas réussi ton premier objectif qui est de qualifier l'équipe en Ligue des champions, et que tu pratiques un jeu illisible pour tes joueurs et encore pire pour les suiveurs, tu ne fais pas des raisonnements », lâche l'ancien défenseur de l'OM dans Super Moscato Show sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«C'est un entraîneur de petit club»