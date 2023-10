Mercato : Surprise, Zidane est appelé est à la rescousse !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Toujours libre depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinedine Zidane laisse planer le doute pour son avenir alors que de nombreux supporters rêvent de le voir débarquer dans leur club. C’est évidemment le cas à Marseille, mais également du côté de la Juventus qui a pu assister au retour éphémère de son ancien joueur en début de semaine.

Zinedine Zidane a rechaussé les crampons, et avec le maillot de la Juventus à l’occasion du centenaire de la famille Agnelli mardi, réunissant d’autres gloires de la Vieille Dame à l’instar de Michel Platini ou Alessandro Del Piero. Des retrouvailles qui ont emballé le champion du monde 1998, qui dispose d’un agenda allégé depuis son départ du Real Madrid. « C'est très agréable d'être ici avec tous ces gens et la famille Juventus, c'est la plus belle chose parce que ces événements sont nécessaires de temps en temps , s’est-il réjoui au micro de Sky Sport , relayé par RMC. Je suis heureux d'être ici avec tous les supporters de la Juventus. Nous aimerions jouer plus de fois et voir les supporters . » Ces derniers attendent justement de croiser plus souvent Zinedine Zidane, en tant qu’entraîneur de la Juve.

Zidane est réclamé à Turin

Et ils n’hésitent pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux. Alors que la Juventus a publié ce jeudi matin un cliché de l’ancienne gloire des Bleus avec le maillot bianconero pris lors du centenaire de la famille Agnelli, de nombreux supporters ont fait savoir par commentaire qu’ils souhaitaient voir Zinedine Zidane prendre la succession de Massimiliano Allegri. « Le remplaçant d’Allegri », « Annoncez Zidane », « Mettez-le sur le banc », « Reviens à la maison », a-t-on notamment pu lire sous la publication.

𝒁𝒁 2️⃣1️⃣🤩 pic.twitter.com/XTXMwN7Fm9 — JuventusFC (@juventusfc) October 12, 2023

« La Juventus ? C’est un sujet qui fera toujours parler et ce, tant que je serais entraîneur »