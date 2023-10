Un cadre de Deschamps a reçu un curieux appel d’un joueur du PSG

Alexis Brunet

Le mercredi 25 octobre prochain, le PSG recevra l'AC Milan au Parc des princes, pour la troisième journée de Ligue des champions. Cela sera l'occasion pour Mike Maignan de faire son retour dans un stade qu'il connaît bien, et de retrouver quelques-uns de ses amis. Le gardien de l'Équipe de France a d'ailleurs révélé que Presnel Kimpembe lui avait déjà passé un coup de téléphone, au sujet de cette rencontre de gala.

Le PSG connaît un début de parcours contrasté en Ligue des champions. Les partenaires de Kylian Mbappé avaient très bien commencé en s'imposant à domicile face au Borussia Dortmund, puis ils ont lourdement chuté à l'extérieur, face à Newcastle, sur le score de quatre buts à un. Les Parisiens sont donc pour l'instant deuxièmes de leur groupe, juste derrière les Magpies.

Le prochain match face à l'AC Milan

Pour essayer de repartir du bon pied, les coéquipiers de Marquinhos seront opposés lors de la troisième journée de Ligue des champions à l'AC Milan. Les Italiens sont troisièmes du groupe, après deux nuls, concédés face à Dortmund, et Newcastle. Le match retour aura lieu le 7 novembre, en Italie.

Kimpembe a appelé Maignan