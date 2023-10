Deschamps lui passe un coup de fil inattendu, il déballe tout

Pierrick Levallet

En juin dernier, Didier Deschamps avait dû réagir rapidement pour remplacer Adrien Rabiot, contraint de déclarer forfait. Le sélectionneur des Bleus avait alors appelé Boubacar Kamara, qui se préparait pourtant à partir en voyage de noces avec sa femme. L'ancien de l'OM n'a d'ailleurs pas manqué de raconter cet épisode inattendu de sa carrière.

En ce mois d’octobre, Didier Deschamps a fait face à une véritable hécatombe qui a décimé sa défense. Le sélectionneur de l’équipe de France a alors réservé quelques surprises en appelant Castello Lukeba et Malo Gusto. En juin dernier, c’est Adrien Rabiot qui avait dû déclarer forfait. Pour le remplacer, Didier Deschamps avait décidé de faire appel à Boubacar Kamara. Le joueur d’Aston Villa était alors en partance pour son voyage de noces avec sa femme Coralie Porrovecchio, mais l’appel du patron des Bleus a tout changé. Boubacar Kamara avait donc annulé ses vacances pour rejoindre Kylian Mbappé et le reste du groupe tricolore. Il n’a d’ailleurs pas manqué de s’expliquer sur cet épisode.

«L'équipe de France est plus haute que tout»

« Pour moi, l'équipe de France est plus haute que tout. Si le sélectionneur fait appel à toi et que tu es en capacité de répondre, tu le fais. J'en ai discuté avec ma femme et elle a compris. On avait tout planifié pour ces vacances. Mais dès qu'on est descendus de l'avion, à Paris, je lui ai parlé et elle a très bien réagi et m'a même poussé à y aller » a indiqué Boubacar Kamara dans les colonnes de L’Equipe .

«On sait qu'il peut y avoir des imprévus»