PSG : Un joueur a voulu tout plaquer !

Très peu utilisé la saison dernière, Carlos Soler devait penser que cela allait s'améliorer avec les départ de Lionel Messi et Neymar, sans oublier l'arrivée de son ancien sélectionneur Luis Enrique. Finalement le temps de jeu de l'Espagnol ne s'est pas amélioré et il semblerait qu'il ait sérieusement envisagé de quitter le PSG lors du précédent mercato estival.

Durant l'été 2022, le PSG a procédé à un recrutement qui a globalement été critiqué. Parmi les joueurs qui ont déçu, Carlos Soler avait débarqué en provenance de Valence pour environ 20M€. Critiqué après sa première saison à Paris, l'international espagnol aurait envisagé de partir.

Soler voulait quitter le PSG cet été

En effet, selon les informations de MARCA , Carlos Soler était plus dans l'optique d'un départ lors du précédent mercato estival. Finalement, faut de trouver une porte de sortie, le milieu de terrain espagnol est resté au PSG, en espérant être plus impliqué après les départs de Lionel Messi et Neymar. Mais c'est finalement encore pire.

Son temps de jeu ne s'améliore pas, au contraire !

Titulaire à une seule reprise, lors de l'unique défaite du PSG en Ligue 1 contre l'OGC Nice (2-3), Carlos Soler n'a disputé que 110 minutes au total cette saison. Et les retours attendus de Marco Asensio et Kang-In Lee ne devraient rien arranger à sa situation.