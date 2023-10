Le PSG se fait charger, Mbappé poussé au départ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En Espagne, Kylian Mbappé est attendu comme le messie. Son arrivée est espérée par certains journalistes à l'instar de José Luis Sánchez. Selon lui, l'international français a tout intérêt à rejoindre le Real Madrid dès la fin de son contrat, en juin prochain. Un club qui performe sur la scène européenne, contrairement au PSG .

En 2022, le PSG avait sorti ses gros billets pour conserver Kylian Mbappé. Et ça, la presse espagnole ne l'a pas oublié. Alors au moment de commenter la possible arrivée de l'international français au Real Madrid, le journaliste José Luis Sánchez n'a pas hésité à adresser un tacle au PSG, s'en prenant à son niveau de jeu.

PSG : Mbappé a plombé un vieux copain ! https://t.co/L8gk7ZH24m pic.twitter.com/5165OHQUIQ — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Le PSG se fait tacler en Espagne

« Personne ne sait à 100 % ce qui se passe dans la tête de Mbappé, s'il va continuer, s'il va partir, si sa destination sera le Bernabeu ou s'il continuera à être dans le deuxième niveau du football européen au PSG. Si vous me dites qu'il renouvelle, je le crois, mais si vous me dites le contraire, je le crois aussi. Nous devons attendre et voir comment cela évolue » a-t-il confié à Bernabeu Digital.

Le Real Madrid va tenter sa chance