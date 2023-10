Un joueur du PSG aurait pu recaler Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Natif de Marseille, Lucas Hernandez a toutefois fait toute sa formation en Espagne au point qu’il aurait pu prétendre à la sélection espagnole. Mais heureusement pour les Bleus, le joueur du PSG a choisi l’équipe de France. Un choix qu’il a d’ailleurs justifié et qu’il ne regrette pas puisqu’il a pu devenir champion du monde en 2018.

Champion du monde 2018, Lucas Hernandez aurait pu faire comme Aymeric Laporte ou encore Robin Le Normand en portant les couleurs de la sélection espagnole. Mais c’est bien avec la France que le défenseur du PSG brille. Un choix qu’il justifie.

Un joueur veut quitter le PSG et rejoindre Mbappé https://t.co/ZZHnPjgAcd pic.twitter.com/ikmd5v8pfN — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

Lucas Hernandez choisit les Bleus

« J’aurais pu, mais je me suis dit que ce serait incroyable que ma famille me voit jouer avec l’Equipe de France. Quelques mois après, on a eu la chance de remporter la Coupe du Monde. Et en 2019, le Bayern vient avec une offre avec laquelle je ne pouvais pas dire non », assure le défenseur du PSG dans une interview accordée au Média Carré avant d’en rajouter une couche.

«Je suis arrivé au PSG avec beaucoup d’ambition»