Deschamps prépare un retour en équipe France !

Matteo Guendouzi manque à l’appel depuis la fin de la dernière Coupe du monde. Didier Deschamps serait cependant prêt à revoir sa position. Un an après avoir été appelé pour participer au Mondial, l’ancien de l’OM pourrait faire son retour en équipe de France selon la presse italienne.

La dernière apparition de Matteo Guendouzi en équipe de France remonte à la défaite des Bleus en Coupe du monde face à la Tunisie le 30 novembre 2022 (1-0). Depuis la désillusion du champion du monde 2018 en finale du dernier Mondial, Matteo Guendouzi n’a plus jamais été rappelé par le sélectionneur.

Guendouzi a convaincu Sarri

En difficulté à l’OM sur le plan sportif, Matteo Guendouzi a quitté Marseille pour Rome en signant à la Lazio lors du dernier mercato. Ces dernières semaines, le milieu de terrain de 24 ans apporterait satisfaction à son entraîneur Maurizio Sarri. Et il en serait de même pour Didier Deschamps à en croire le Corriere dello Sport.

Deschamps prêt à rappeler Guendouzi ?