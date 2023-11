Ballon d’or : Il lance un défi à Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau

Et si Erling Braut Haaland et Vinicius Jr n’étaient pas les uniques obstacles au Ballon d’or pour Kylian Mbappé ? Jude Bellingham impressionne cette saison au Real Madrid. Et alors qu’il a été élu meilleur jeune joueur de l’année 2023, l’Anglais aimerait imiter Ronaldo et Zinedine Zidane entre autres, lauréats du Ballon d’or par le passé.

Kylian Mbappé a intégré pour la première fois de sa carrière le podium du Ballon d’or. Présent à la cérémonie qui s’est déroulée lundi soir à Paris au Théâtre du Châtelet, Mbappé a vu Lionel Messi remporter le 8ème Ballon d’or de sa carrière. L’Argentin, qui a côtoyé le Français pendant deux saisons au PSG a fait savoir qu’il le gagnerait, au même titre qu’Erling Braut Haaland, au cours des prochaines années.

Bellingham veut le Ballon d’or pour copier Ronaldo et Zidane

Vainqueur du Trophée Kopa qui récompense le meilleur jeune joueur de l’année, Jude Bellingham (20 ans) pourrait être un sérieux prétendant au Ballon d’or 2024 au vu de son début de saison canon avec le Real Madrid (13 buts en autant de matchs et 3 passes décisives). D’autant plus que le milieu de terrain anglais se met à rêver de marcher sur les traces de Ronaldo et de Zinedine Zidane.

Le PSG passe un pacte inattendu avec Mbappé pour son transfert https://t.co/oDlTENKLrd pic.twitter.com/RFP8Oz7Qj7 — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

«Ce serait un grand honneur»