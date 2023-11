Mbappé réalise des coups en douce, il balance

Amadou Diawara

Lorsqu'il n'est pas sur un terrain de football, Kylian Mbappé enchaine les bonnes actions. En effet, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France multiplie les mobilisations par le biais de son association pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Et d'après Sébastien Ruffin, directeur général de l’association Premiers de cordée, Kylian Mbappé fait en sorte de se mobiliser dans la plus grande discrétion.

Ce mardi midi, Kylian Mbappé s'est mobilisé par le biais de son association IBKM aux Pyramides de Port-Marly, et ce, pour lancer une opération de sensibilisation aux soins de la vue avec ses partenaires. « On ne peut être que reconnaissant de l’engagement de Kylian Mbappé. C’est aussi grâce à son soutien qu’on peut espérer diminuer de manière conséquente le nombre encore trop important d’enfants qui n’ont pas accès aux examens et aux lunettes » , s'est enflammé Frédéric Corbasson, directeur exécutif de OneSight.

PSG : La malédiction continue pour QSI ! https://t.co/WliB1krJ26 pic.twitter.com/29XfZI2hhk — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Mbappé multiplie les bonnes actions secrètes

Interrogé sur Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé au Parisien , Sébastien Ruffin a affirmé que l'attaquant du PSG et de l'équipe de France multipliait les interventions pour la bonne cause, mais qu'il ne voulait pas que cela se sache.

«Il nous demande de ne pas l’ébruiter»