«Jeter l'éponge» : C’est terminé pour Neymar, la mèche est vendue

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, Neymar devrait rester éloigné des terrains pendant près d’un an, de quoi renforcer les doutes autour de son avenir alors que son hygiène de vie et son état physique sont déjà pointés du doigt depuis longtemps. Au Brésil, certains s’interrogent même sur sa fin de carrière.

Après sa rupture des ligaments croisés du genou gauche le 18 octobre dernier, Neymar va se faire opérer ce jeudi et entame un nouveau combat pour espérer retrouver rapidement les terrains, mais l’ancien attaquant du PSG va devoir s’accrocher alors qu’il pourrait être absent pendant près d’un an. De quoi renforcer les doutes sur son avenir.

« Il donne l'impression de vouloir jeter l'éponge »

Si d’autres avant lui ont su revenir plus fort après une importante blessure, ce scénario n’est pas envisagé pour Neymar. C’est en tout cas ce qu’estiment certains observateurs brésiliens, dont Eduardo Tironi, journaliste chez UOL . « Ronaldo aussi était au fond du trou en 2001. Il est revenu et a gagné la Coupe du monde. Mais il avait 25 ans. Avant sa blessure, Neymar était déjà dans une phase décadente et là, il donne l'impression de vouloir jeter l'éponge », confie-t-il dans L’Équipe .

« C’est la pire blessure de sa carrière et il a déjà 31 ans