Après Cristiano Ronaldo, coup de théâtre pour Lionel Messi ?

Respectivement âgés de 38 ans et 36 ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont tous deux disputés cinq Coupes du monde. Et alors qu’il était normal de penser que le Mondial au Qatar était le dernier des deux stars du football, il se pourrait que la donne ait changé ces derniers temps. Objectif États-Unis 2026 ?

Cristiano Ronaldo soufflera sa 39ème bougie en février 2024 et évoluera en Arabie saoudite depuis un an à cette date. Lionel Messi n’a pour le moment que 36 ans, mais a décidé de vivre son rêve américain en signant à l’Inter Miami, franchise de Major League Soccer à la dernière intersaison après avoir soulevé la Coupe du monde au Qatar qui devait être sa dernière quelque soit le résultat de l’Argentine d’après ses propres mots avant la compétition.

Un projet XXL aux États-Unis pour Messi soit de la partie pour le prochain Mondial ?

Néanmoins, Lionel Messi fait partie d’une grande opération séduction et développement du « soccer » aux États-Unis où le football américain, le basketball et le baseball sont les sports rois sur le plan collectif. Agent de joueurs, Bruno Satin s’est confié à l’ After Foot sur le plan XXL mis sur pied aux USA alors que la Coupe du monde 2026 aura lieu sur le sol américain, au Canada ainsi qu’au Mexique. « Ils vont faire le maximum pour bien le protéger et faire en sorte qu’il puisse disputer la Coupe du monde aux Etats-Unis, c’est ce que j’ai entendu ».

Cristiano Ronaldo prêt à repousser sa retraite pour une dernière Coupe du monde ?

De son côté, Cristiano Ronaldo sera âgé de 41 ans au coup d’envoi de la prochaine Coupe du monde. Néanmoins, la presse a dernièrement fait savoir que Ronaldo prévoirait de prolonger son contrat à Al-Nasser jusqu’au début de l’année 2027 afin de pouvoir disputer une sixième et ultime Coupe du monde en 2026. Le ton est donné pour les octuple et quintuple Ballon d’or.