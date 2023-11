Le Real Madrid veut se débarrasser d’un joueur de Deschamps

Hugo Chirossel

Arrivé il y a maintenant quatre ans en provenance de l’OL, Ferland Mendy vit des moments compliqués au Real Madrid. L’international français enchaîne les blessures ces dernières années et les Merengue ne comptent plus sur lui. La Casa Blanca aimerait bien lui trouver une porte de sortie et il pourrait s’en aller dès le mois de janvier.

Recruté par l’OL en 2017 alors qu’il évoluait au Havre, l’ascension de Ferland Mendy a été fulgurante. À tel point qu’un an plus tard, le latéral gauche aujourd’hui âgé de 28 ans découvrait l’équipe de France. L’année d’après, lors de l’été 2019, il prenait la direction du Real Madrid contre près de 50M€.

Le Real Madrid ne veut plus de Mendy

Si les performances de Ferland Mendy ont été faites de hauts et de bas, ce sont surtout les blessures qui ont stoppé son ascension. L’international français (9 sélections) n’entre plus dans les plans du Real Madrid, qui cherche à s’en séparer, d’après les informations de Relevo .

Mendy veut aller au bout de son contrat