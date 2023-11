Flop total pour un joueur du PSG, le coupable est désigné

Axel Cornic

Tout ne va pas pour le mieux en Italie avec Renato Sanches. Après seulement trois matchs avec l’AS Roma il s’est blessé et est absent depuis la mi-septembre, ce qui pourrait mettre en péril son transfert définitif. Le Paris Saint-Germain pourrait en effet récupérer jusqu’à 15M€ au total si le Portugais dispute 75% des rencontres cette saison avec les Giallorossi.

Ces dernières années, le PSG a bouclé plusieurs deals avec l’AS Roma et le dernier en date concerne Renato Sanches. Fortement voulu par Luis Campos, le milieu portugais a été prêté à la Roma contre la somme de 1M€, à laquelle pourraient s’ajouter 11M€ s’il dispute 55% des rencontres cette saison et 14M€, s’il en dispute 75%.

Flop total pour le prêt de Renato Sanches

Sauf que La Gazzetta dello Sport fait remarquer que pour le moment, il reste bloqué à 6,5%, puisqu’on ne l’a plus vu sur un terrain depuis le 17 septembre dernier. Dans l’état actuel des choses il pourrait donc revenir au PSG à la fin de la saison, avec un transfert entre 13 et 15M€ qui pourrait donc tomber à l’eau. Mais cette affaire ne gêne pas seulement les Parisiens, puisqu’au sein de l’AS Roma on semble également être de plus en plus agacés.

Tiago Pinto pointé du doigt à Rome