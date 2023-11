Il quitte l'ASSE et dévoile les coulisses de son transfert

Thibault Morlain

Suite à la relégation de l'ASSE en Ligue 2 en 2022, Denis Bouanga a fait ses valises. Alors que le Gabonais était le meilleur joueur des Verts, il a décidé de relever un nouveau défi. Alors qu'il ne manquait pas de prétendants, Bouanga a rejoint la MLS et le Los Angeles FC. Un choix sur lequel est revenu le principal intéressé.

A l'instar de Zlatan Ibrahimovic ou plus récemment Lionel Messi, Denis Bouanga a lui aussi quitté l'Europe pour la MLS. Ainsi, à l'été 2022, le Gabonais quitte l'ASSE pour rejoindre le Los Angeles FC. Montant de l'opération ? 4,5M€. Et si Bouanga avait plusieurs prétendants, il a finalement opté pour les Etats-Unis.

« Le club m'appelait tous les deux jours »

Désormais au Los Angeles FC, Denis Bouanga en a dit plus sur comment il en est arrivé à quitter l'ASSE pour la MLS. Pour Transfermarkt , il a confié : « J'ai reçu des offres de clubs en France et en Bundesliga aussi, mais je ne sentais pas qu’ils me voulaient vraiment, alors que Los Angeles a fait le forcing. Le club m'appelait tous les deux jours, il voulait savoir mon état, si c’était possible que je vienne ».

« Je ne veux pas être un second choix »