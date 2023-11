Real Madrid : C'est officiel, un joueur de Deschamps a signé !

Alexis Brunet

Le Real Madrid a certains des meilleurs joueurs du monde, et il compte bien les garder pendant encore très longtemps. Après avoir dernièrement prolongé Vinicius, la Casa Blanca en a fait de même avec Eduardo Camavinga. Le joueur de l’Équipe de France est maintenant lié au club espagnol jusqu'en 2029.

Le Real Madrid est entré dans une phase de prolongation de certains de ses cadres. Il y a une semaine, les Madrilènes annonçaient la prolongation de Vinicius jusqu'en 2027, et ce mardi, ils viennent de faire de même avec Eduardo Camavinga. Le Français est désormais lié avec la Casa Blanca jusqu'en 2029.

Déjà six titres avec le Real pour Camavinga

Eduardo Camavinga a débarqué au Real Madrid en 2021, à seulement 18 ans. Le joueur de Didier Deschamps en Équipe de France a déjà remporté six titres avec la Casa Blanca, dont une Ligue des champions, et un championnat d’Espagne.

PSG : Il tente tout pour le transfert de Mbappé, le Real Madrid va paniquer https://t.co/NAeZMKAaF8 pic.twitter.com/ARZB506c01 — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

Tchouaméni le prochain ?