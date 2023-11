Panique pour la nouvelle star du Real Madrid ?

Amadou Diawara

Ce dimanche, le Real Madrid a perdu des points précieux dans la course pour le titre. Lors du duel face au Rayo Vallecano, le club merengue a peut-être aussi perdu Jude Bellingham. Comme annoncé par Carlo Ancelotti, la nouvelle star merengue va passer des examens ce lundi pour connaitre la gravité de sa blessure.

Pour le compte de la 12ème journée de Liga, le Real Madrid affrontait le Rayo Vallecano au Santiago Bernabeu ce dimanche. Et malheureusement pour les hommes de Carlo Ancelotti, ils n'ont pu faire mieux qu'un résultat nul (0-0).

Surprise, le PSG a refusé 50M€ pour son crack ! https://t.co/asjcmAvFnC pic.twitter.com/nAqDqxCOwo — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

Bellingham touché contre le Rayo Vallecano

En plus du résultat, le Real Madrid a reçu une autre mauvaise nouvelle. En effet, Jude Bellingham a été touché lors de ce duel face au Rayo Vallecano. Interrogé en conférence de presse d'après-match ce dimanche, Carlo Ancelotti s'est tout de même montré rassurant quant à l'état de santé de sa nouvelle star.

«On ne pense pas que ce soit sérieux»