Équipe de France : Coup dur pour Zaïre-Emery et le PSG, un soutien inattendu arrive

La première de Warren Zaïre-Emery en Bleu a été gâchée par une blessure à la cheville l’obligeant à quitter les siens après un quart d’heure face à Gibraltar (14-0). Ethan Santos a pour sa part écopé d’un carton rouge pour cette faute, un épisode malheureux comme l’explique Alain Giresse, ne voyant aucune méchanceté dans le geste du joueur.

Warren Zaïre-Emery ne s’attendait certainement pas à un tel scénario pour sa première. Alors qu’il découvrait l’équipe de France ce samedi contre Gibraltar en étant aligné dès le coup d’envoi par Didier Deschamps, le milieu du PSG a dû quitter les siens après seize minutes, touché à la cheville par Ethan Santos sur l’action amenant à son premier but sous le maillot bleu. Après ce vilain tacle, l’international gibraltarien a écopé d’un carton rouge, précipitant le naufrage de son équipe. Interrogé par L’Équipe , Alain Giresse est venu à son secours.

« Il n’y a pas de méchanceté, plutôt de la maladresse »

« Le seul point noir de la soirée ? C’est la blessure de Zaïre-Emery, forcément regrettable. Dans ce genre de match, il n’y a pas de méchanceté, plutôt de la maladresse », juge l’ancien joueur de l’équipe de France en évoquant le geste d’Ethan Santos.

« L’adversaire ne maîtrise pas son intervention »