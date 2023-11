L’équipe de France s’offre un record, le vestiaire dévoile les coulisses

Thibault Morlain

Ce samedi soir, à Nice, l’équipe de France s’est offert un nouveau record. En s’imposant face à Gibraltar (14-0), les Bleus ont signé la plus large victoire de l’histoire de la sélection française. Comment les hommes de Didier Deschamps en son arrivés à un tel show offensif ? Jean-Clair Todibo a dévoilé les coulisses.

Jusqu’à présent, la plus importante victoire de l’histoire de l’équipe de France remontait à 1995 avec un 10-0 contre l’Azerbaïdjan. Mais tout cela est désormais de l’histoire ancienne… En effet, ce samedi soir, les joueurs de Didier Deschamps ont établi un nouveau record avec un 14-0 face à Gibraltar.

« A la mi-temps, on s'est dit « pourquoi pas » »

Dans des propos rapportés par RMC , Jean-Clair Todibo a dévoilé les coulisses du nouveau record de l’équipe de France. « On a respecté les consignes, qui étaient de respecter l'adversaire. On a joué à notre niveau de football, ça donne ce résultat. Avant le début du match, on n'était pas au courant (du record), on n'était pas concentrés sur ça. Mais à la mi-temps, on s'est dit « pourquoi pas ». On en avait les moyens, on l'a fait, c'est bien pour nous », a expliqué le défenseur des Bleus.

« Garder la cage inviolée une nouvelle fois »