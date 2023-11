Nouvelle polémique, Deschamps pousse un coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'équipe de France a été tenue en échec mardi soir en Grèce, mais aurait peut-être dû l'emporter puisque le ballon semble avoir entièrement franchi la ligne sur la dernière occasion des Bleus. Et Didier Deschamps n'a pas digéré le fait que la goal-line technology n'ait pas été disponible pour ce match...

Déjà qualifiée depuis un mois pour l'Euro 2024, l'équipe de France abordait donc sans aucune pression ce rassemblement du mois de novembre face à Gibraltar (14-0) et en Grèce (2-2). Pour ce deuxième match qui s'est joué mardi soir à Athènes, les hommes de Didier Deschamps ont été bousculés, mais ils ont néanmoins réussi à accrocher le match nul et auraient même probablement dû l'emporter sur leur dernière occasion, puisque le ballon semble avoir franchi la ligne au moment de toucher les deux poteaux grecs avant de ressortir. Une action checkée par la VAR, puisque la goal-line technology n'était pas disponible.

Deschamps se lâche sur la goal-line

Interrogé au micro de TF1 au coup de siffler final, Didier Deschamps s'est lâché en pointant du doigt l'absence de la goal-line pour un match officiel, qui aurait pu être décisif pour l'équipe de France : « Ce que je regrette déjà, c’est qu’on est au niveau international. Ça aurait pu être le même match avec une qualification en jeu, et avoir un terrain où il n’y a pas la goal-line technology, c’est un peu… Pourquoi il n’y avait pas la goal-line technology ? Parce qu’il n’y avait pas, voilà, ça coûte cher… Évidemment c’est incohérent par rapport aux exigences du haut niveau. Je me mets à la place des arbitres, ils subissent. Le monsieur de la VAR est sûr à 99% qu’elle est dedans, mais il reste 1% parce qu’avec l’image… », lâche le sélectionneur national.

« Un incident surprenant »