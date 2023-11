Un gros transfert du PSG a failli capoter !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2012, le PSG boucle le transfert de Marco Verratti. Le jeune milieu de terrain a débarqué en provenance de Pescara en Serie B dans l’anonymat total, le même jour que Zlatan Ibrahimovic. Et pourtant, tout aurait pu capoter puisqu’Aurelio De Laurentiis, président de Naples, révèle qu’il avait également un accord avec Pescara pour ce transfert.

Pour son deuxième mercato estival de l'ère qatari, le PSG avait frappé fort en 2012 recrutant notamment Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva. Mais ce n'est pas tout. Arrivé plus discrètement, Marco Verratti s'est également imposé rapidement à Paris où il a débarqué directement en provenance de Pescara en Serie B. Et pourtant, Aurelio De Laurentiis, président de Naples, assure qu'il aurait également pu recruter le milieu de terrain italien.

Luis Enrique critiqué par le vestiaire du PSG ? https://t.co/0y5BnfV1tJ pic.twitter.com/R3cW7YR2tr — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Naples avait un accord pour Verratti

« Nous avions des vues sur Verratti, nous voulions le réunir avec Immobile et Insigne qui avaient très bien réussi avec Zeman. A juste titre, l'agent de Verratti a dit : "Je vais à Paris" », révèle-t-il dans des propos rapportés par Il Napolista , avant d’en rajouter une couche.

«J'ai demandé le feu vert à Mazzarri qui m'a répondu qu'il ne le ferait pas jouer»