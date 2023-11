Mercato - PSG : Il annonce en direct le prochain transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après un mercato estival agité, le PSG pourrait également réservé quelques surprises pour le mois de janvier dans son recrutement. Et il semblerait que Youssouf Fofana, le milieu de terrain de l'AS Monaco et de l'équipe de France, figure sur la short-list de Luis Campos.

À quoi faut-il s'attendre en janvier pour le PSG ? Le club de la capitale s'était déjà montré très actif lors du dernier mercato, avec pas moins de douze nouvelles recrues attirées par Luis Campos. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller sportif du PSG et Luis Enrique, l'entraîneur, préparent l'arrivée d'un renfort surprise pour garnir l'effectif. Et il pourrait s'agir d'un joueur de Ligue 1...

Un joueur du PSG pousse un coup de gueule ! https://t.co/YbGHLqCMZ3 pic.twitter.com/yTvKXTdJ2P — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Le PSG sur Fofana ?

Mardi soir, en pleine retransmission du match entre la Grèce et l'équipe de France (2-2), le journaliste de TF1 Saber Desfarges a annoncé que le PSG était attiré par l'un des joueurs de Didier Deschamps : « Youssouf Fofana attise les convoitises de plusieurs clubs. Le PSG et la Juventus s’intéressent à lui », a-t-il annoncé en direct.

Une piste abordable

Il faut dire que le milieu de terrain de 24 ans reste sur deux très bonnes prestations avec l'équipe de France (2 buts inscrits), et il n'aura plus qu'une année de contrat avec l'AS Monaco en juin prochain. Reste à savoir si le PSG prendra le dessus sur la Juventus dans ce dossier...