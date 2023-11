C’est confirmé, l’OL annonce un départ

Amadou Diawara

Alors que les résultats de l'OL sont catastrophiques ces dernières semaines, John Textor a pris une décision radicale. En effet, le président des Gones a mis à pied Fabio Grosso, avant de le remercier. En attendant d'officialiser le départ de l'Italien, l'OL compte sur Pierre Sage pour assurer l'intérim sur son banc.

Ce jeudi matin, L'Equipe et RMC Sport ont lâché une bombe. En effet, les deux médias français ont révélé que Fabio Grosso avait été mis à pied par la direction de l'OL. Dans l'après-midi, les Gones ont officialisé la nouvelle via un communiqué publié sur leur compte officiel.

🚨 Pierre Sage nommé provisoirement à la tête du groupe professionnel 🔴🔵📰 Toutes les informations ici ⤵https://t.co/oqrXCb7xNA — Olympique Lyonnais (@OL) November 30, 2023

Grosso est mis à pied par l'OL

« Compte tenu des résultats obtenus et après une analyse approfondie de la situation de l’équipe professionnelle, actuellement 18ème de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Fabio Grosso et de ses adjoints, Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello, et Mauro Carretta » , a écrit l'OL, avant d'ajouter davantage de précisions.

Sage devient coach intérimaire de l'OL