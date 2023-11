Gattuso, Grosso… Qui sera le prochain entraîneur de Ligue 1 à se faire virer ?

La rédaction

Après 13 journées de Ligue 1, ça a déjà énormément bougé sur les bancs des clubs français. En effet, plusieurs entraîneurs n’ont pas survécu au début de saison. Le dernier en date ? Pierre Aristouy. Ce mercredi, le désormais ex-technicien du FC Nantes a été remercié et remplacé par Jocelyn Gourvennec. Mais d’autres entraîneurs de Ligue 1 sont toujours en danger. Qui sera alors le prochain à être viré ?

Patron du FC Nantes, Waldemar Kita est habitué à virer ses entraîneurs. On a d’ailleurs encore pu le voir ce mercredi. Nommé la saison dernière sur le banc des Canaris, Pierre Aristouy avait déjà eu chaud pour son poste, mais cette fois, la sanction est tombée. En effet, le FC Nantes a officialisé le départ de l’entraîneur français et quelques heures plus tard, c’est son successeur qui a été nommé en la personne de Jocelyn Gourvennec.

A qui le tour ?

Si Pierre Aristouy n’est pas le premier entraîneur de Ligue 1 à faire ses valises cette saison, il ne devrait pas être le dernier. Loin de là. En effet, dans le championnat de France, d’autres techniciens seraient sur la sellette. On pense alors tout de suite à Fabio Grosso du côté de l’OL. Arrivé pourtant en cours de saison pour remplacer Laurent Blanc, l’Italien n’arrive pas à endiguer le naufrage des Gones, bons derniers de Ligue 1. Dans les prochains jours, Grosso va ainsi rencontrer John Textor, entrevue lors de laquelle son avenir pourrait être décidé. D’un Olympique à un autre, Gennaro Gattuso, lui aussi arrivé en cours de saison à la place de Marcelino, est loin d’avoir les meilleurs résultats depuis sa nomination à l’OM. Alors que le club phocéen pointe à la 12ème place de Ligue 1, des questions commencent à se poser sur l’avenir de Gattuso.



Des entraîneurs de Ligue 1 en danger

Mais il n’y aurait pas que Fabio Grosso et Gennaro Gattuso en danger en Ligue 1. Quand on regarde dans le bas du classement, Pascal Gastien (Clermont), Régis Le Bris (Lorient), Carles Martinez Novell (Toulouse), Michel Der Zakarian (Montpellier) ou encore Patrick Vieira (Strasbourg) peuvent aussi redouter une épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes. Mais bien évidemment, personne n’est à l’abris, ainsi, Lazlo Bölöni (Metz), Luka Elsner (Le Havre), Eric Roy (Brest), Franck Haise (RC Lens), Will Still (Reims), Paulo Fonseca (LOSC), Adi Hütter (AS Monaco), Francesco Farioli (OGC Nice) et Luis Enrique (PSG) peuvent aussi être concernés par un futur départ.



Alors, qui sera le prochain entraîneur de Ligue 1 se faire virer ?