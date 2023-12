OM : Gattuso fait passer un message à un joueur de Deschamps

Hugo Chirossel

Titulaire dimanche dernier lors de la victoire de l’OM face au Stade Rennais, Jonathan Clauss a cédé sa place à la mi-temps, remplacé par Amir Murillo. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a rassuré sur l’état physique de l’international français, tout en lui faisant passer un message, ainsi qu’au reste de son groupe.

« Il n'était pas à 100% et c'est pour ça qu'on a pris la décision de ne pas le faire revenir pour la deuxième période . » Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la réception de l’OL, Gennaro Gattuso a donné des nouvelles rassurantes concernant Jonathan Clauss. Ce dernier a été remplacé à la mi-temps dimanche dernier, lors de la victoire de l’OM face au Stade Rennais (2-0).

«Il n'y a pas de statut»

Gennaro Gattuso s’est par la suite exprimé sur les statuts des joueurs et si en remplacer certains demandait plus de diplomatie, notamment en ce qui concerne Jonathan Clauss : « Et puis le statut, c'est quoi ? Il n'y a pas de statut. Le statut, il faut le démontrer tous les jours sur le terrain, c'est tout. Vous savez, moi j'ai gagné la Ligue des Champions, la Coupe du monde, mais le statut, il fallait que l'on travaille tous les jours. Il n'était pas à 100%. Jonathan sait exactement ce qu'on s'est dit dans les vestiaires, ça restera entre nous, évidemment, mais tous les jours, on doit travailler. Il n'y a aucun statut . »

«Jonathan est disponible pour jouer