Ce joueur de Gattuso s’est métamorphosé à l’OM

Hugo Chirossel

Deux ans après avoir fait ses débuts en Ligue 1 avec le RC Lens, Jonathan Clauss a fait le choix de se lancer un nouveau défi en rejoignant l’OM. Une étape supplémentaire pour celui qui a fait ses débuts en Ligue 1 à 28 ans. Plutôt réservé en dehors des terrains à son arrivée à Marseille, il souhaite désormais s’ouvrir davantage.

La Ligue 1 en 2020 avec le RC Lens, l’équipe de France en mars 2022 avant d’être transféré à l’OM. S’il s’est révélé dans le championnat de France à 28 ans, tout est allé assez rapidement ces dernières années pour Jonathan Clauss. Au-delà de l’aspect sportif, l’international français estime que Marseille a fait évoluer sa personnalité.

«J'étais ultra-timide, très réservé à l'extérieur»

« Avant, j'étais ultra-timide, très réservé à l'extérieur. J'étais très déconneur avec mon entourage proche et dans le vestiaire. Mais dès que je sortais de ce cercle-là, j'étais un peu en retrait, pas le premier à aller vers les autres ni à entamer des discussions », a confié Jonathan Clauss.

«J'ai envie de m'exprimer davantage»