OM : Gattuso va confirmer un grand changement ?

L'OM va mieux dernièrement. Les hommes de Gennaro Gattuso ont enchaîné trois victoires de suite toutes compétitions confondues, avec notamment un succès contre l'OL, 3-0. Justement contre les Lyonnais, Gennaro Gattuso avait fait évoluer son équipe en 3-5-é, un schéma qui pourrait être utilisé de nouveau à l'avenir, et même pérennisé.

L'OM est pour le moment huitième de Ligue 1, mais le club olympien pourrait bien remonter au classement dans les prochains jours, et titiller les places européennes. En effet, les partenaires de Chancel Mbemba ont enchaîné trois victoires de suite, toutes compétitions confondues. Les Marseillais sont venus à bout de l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa, puis de Rennes et Lyon en championnat. De bon augure avant de se déplacer sur la pelouse du FC Lorient dimanche.

Gattuso pourrait pérenniser le 3-5-2

C'est face à l'OL que l'OM a été le plus séduisant. Les Marseillais se sont imposés 3-0, et ils ont ravi le Vélodrome. Contre l'équipe de Pierre Sage, Gennaro Gattuso avait décidé d'articuler son équipe en 3-5-2. Cela a donc réussi au club phocéen, et d'après les informations de L’Équipe , ce schéma pourrait être pérennisé à l'avenir par l'entraîneur italien. Il conviendrait très bien aux qualités de Jonathan Clauss et Renan Lodi notamment, les deux latéraux de l'OM, mais aussi de la recrue estivale Michael Murillo.

Pierre-Emerick Aubameyang enfile les buts

L'OM est peut-être donc définitivement lancé cette saison, et Pierre-Emerick Aubameyang aussi. Le buteur marseillais s'est montré décisif à sept reprises lors des trois derniers matches. Il a inscrit un triplé face à l'Ajax Amsterdam, puis un but contre le Stade Rennais, et il a signé une réalisation ainsi que deux passes décisives face à l'OL. Le Gabonais était sous le feu des critiques dernièrement au sujet de son inefficacité, mais il semble enfin avoir trouvé son rythme. De quoi peut-être enfin remplacer Alexis Sanchez dans le cœur des supporters marseillais.