Gattuso lance une révolution à l’OM, c’est validé

Pour affronter l'OL ce mercredi soir, Gennaro Gattuso a abandonné son 4-2-3-1 pour un 3-5-2, qui permet à Vitinha et à Pierre-Emerick Aubameyang sur le front de l'attaque. Grand supporter de l'OM, Eric Di Méco s'est montré subjugué devant son écran. L'ancien international français réclame, à nouveau, ce système, notamment face à Brighton en Ligue Europa.

L'OM poursuit sa série. Le club marseillais a remporté sa troisième victoire consécutive face à l'OL ce mercredi soir (3-0). Pour ce choc, Gennaro Gattuso avait innové en proposant un 3-5-2. Une réussite au vu du score. Pourtant, l'entraîneur de l'OM n'est pas certain de reconduite ce système lors des prochaines rencontres. « La préparation n’a pas été facile, j’avais l’impression que les joueurs n’étaient pas convaincus par le système de jeu mais on l’a travaillé pendant deux jours, on a bien étudié l’OL » a confié Gattuso après la rencontre. Une sortie, qui a surpris Eric Di Méco.

Eric di Méco enthousiaste

« Ce qui me dérange dans les propos de Gattuso, c’est qu’il veut minimiser quelque chose qui a bien marché. Il ne veut pas passer pour le mec têtu, ça l’agace peut-être de ne pas l’avoir fait plus tôt. Comment peut-il dire que les joueurs étaient réticents à un changement de système? Il le dit pour se rassurer. Oui, ce n’était que Lyon en face, mais on a vu une défense marseillaise beaucoup plus à l’aise à trois. Il faut aussi regarder les latéraux. Renan Lodi, qui est moyen depuis le début de la saison, je préfère le voir plus haut. Et comme par hasard il a été bon. Ce système permet aussi de ne pas avoir les deux attaquants de couloir qui sont catastrophiques » a lâché l'ancien joueur de l'OM sur RMC.

« J'attends de revoir avec impatience ce système »