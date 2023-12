Une menace plane au-dessus de Gattuso, l’OM est fixé

Axel Cornic

Arrivé en début de saison pour remplacer au pied levé un Marcelino parti après seulement sept matchs, Gennaro Gattuso n’est pas vraiment assuré de s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille. Son contrat se termine en juin prochain et si une année en option peut être activée, en Serie A il y aurait un club prêt à lui tendre la main.

A peine arrivé, déjà parti ? La valse des entraineurs de poursuit à l’OM, puisqu’après Jorge Sampaoli, Igor Tudor et Marcelino, c’est Gennaro Gattuso qui a été intronisé entraineur de l’équipe. Le quatrième choix donc en un peu plus d’un an pour Pablo Longoria, qui pourrait bien être obligé de repartir sur le marché à la fin de la saison.

Gattuso prêt à rebondir au Torino ?

Car le contrat de Gattuso se termine dans seulement quelques mois et sans une qualification européenne, il est peu probable de voir l’OM le confirmer au poste de coach. Mais l’Italien pourrait rapidement rebondir en cas d’échec, puisque Tuttosport a annoncé qu’Urbano Cairo aimerait bien l’avoir au Torino pour remplacer Ivan Juric, lui aussi en fin de contrat et pas vraiment en bons termes avec sa direction.

« Je suis satisfait d’Ivan Juric, mais... »