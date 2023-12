Comparé à une légende, un joueur de l'OM répond

Thibault Morlain

Après 4 mois de suspension, Pape Gueye a enfin retrouvé la compétition avec l'OM. Un retour qui était très attendu chez les supporters olympiens. Ainsi, ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, on a vu fleurir de nombreux messages à propos du retour de Gueye, certains le comparant même à Yaya Touré. De quoi faire réagir le principal intéressé.

« C'est sûr qu'il y a de l'attente »

Le retour de Pape Gueye avec l'OM a suscité énormément d'engouement. Rapporté par Le Phocéen , l'Olympien a confié à ce propos : « C'est sûr qu'il y a de l'attente. Après, c'est quelque chose qui me motive. Moi, je suis quelqu'un, je suis un compétiteur. J'ai toujours voulu jouer à l'Olympique de Marseille, jouer dans ce club. Donc, il n'y a aucun problème ».

« Je ne suis pas Yaya Touré »