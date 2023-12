Un joueur de Gattuso affole le mercato, que doit faire l’OM ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il vient de faire son retour après avoir purgé sa suspension de quatre mois, Pape Gueye pourrait ne pas faire long feu à Marseille. En fin de contrat en juin 2024, les dirigeants marseillais souhaitent prolonger l’international sénégalais. Mais ce dernier est très convoité, notamment en Premier League. Que doit faire l'OM avec le milieu de terrain de 24 ans ?

Presque un an après, Pape Gueye a de nouveau joué sous les couleurs de l’OM mercredi dernier, lors de la victoire face à l’OL (3-0). Après son prêt de six mois au FC Séville en deuxième partie de saison dernière, le milieu de terrain de 24 ans a dû patienter un peu plus avant de pouvoir refouler les pelouses, la faute à une suspension de quatre mois. Un renfort important pour l’OM, dans un secteur de jeu où Gennaro Gattuso est toujours privé de Valentin Rongier.

L’OM veut prolonger Gueye

Pape Gueye se retrouve malgré tout dans une situation contractuelle qui pourrait s’avérer délicate pour l’OM. En effet, l’international sénégalais (17 sélections) sera libre à la fin de la saison. Comme indiqué par La Provence , les dirigeants marseillais veulent prolonger Pape Gueye et des discussions en ce sens ont déjà été entamées. Si aucun accord n’a été trouvé pour le moment, l’OM et son joueur veulent poursuivre leur collaboration.

La Premier League est à l’affût