Mercato : L’OM prépare une signature

Thibault Morlain

Le calvaire a enfin pris fin pour Pape Gueye. Face à l’OL, le milieu de terrain de l’OM a retrouvé le chemin de la compétition, lui qui était suspendu depuis 4 mois. Le Sénégalais peut de nouveau jouer avec le club phocéen, alors que son avenir à Marseille est encore incertain. Les négociations seraient toutefois en cours en coulisses.

Après un prêt la saison dernière au FC Séville, Pape Gueye est revenu à l’OM avec l’espoir de s’imposer avec le club phocéen. Il faudrait pour cela que la question de son avenir soit réglée. L’ancien joueur du Havre est en effet dans sa dernière année de contrat. Lié avec l’OM jusqu’en juin 2024, Gueye ne sait donc pas encore de quoi son avenir sera fait…

Ça négocie une prolongation

Pape Gueye va-t-il partir libre à l’issue de la saison ? L’OM voudrait visiblement empêcher cela. En effet, selon les informations de La Provence , le club phocéen espère prolonger le milieu de terrain sénégalais. Entre les deux camps, les négociations se dérouleraient actuellement entre les deux camps, mais aucun accord n’a encore été trouvé entre l’OM et Gueye.

« Il est maintenant prêt »