Le PSG snobé pour le Real Madrid, il s’enflamme pour son transfert

Thibault Morlain

Annoncé comme le nouveau prodige du football brésilien, Endrick jouera pour le Real Madrid la saison prochaine. En effet, le crack de Palmeiras a d’ores et déjà bouclé son transfert chez les Merengue. Au grand dam du PSG, qui était intéressé par Endrick. Mais ce dernier a donc choisi le Real Madrid et il est plus heureux que jamais avec cette décision.

Il y a quelques mois, le PSG aurait lâché 93M€ à Palmeiras pour recruter ses deux cracks : Endrick et Estevao. Une opération qui est finalement tombée à l’eau et le club de la capitale a d’ailleurs vu Endrick lui filer sous le nez. En effet, l’attaquant auriverde a préféré rejoindre le Real Madrid. Et il se frotte déjà les mains à l’idée de rejoindre la Casa Blanca à l’été 2024.

« Une très bonne chose »

Ayant choisi le Real Madrid, Endrick va donc rejoindre Jude Bellingham, Vinicius Jr ou encore Rodyrgo. Des joueurs qui ont d’ailleurs félicité le Brésilien pour son transfert. Et dans un entretien accordé au Guardian , Endrick a répondu à ces messages, confiant : « Ce sont des joueurs spectaculaires. Ils envoient toujours des messages et commentent mes photos sur Instagram. Sachant qu’un jour je vais être avec eux et une très bonne chose ».

« Je suis très heureux »