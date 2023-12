Le PSG prend rendez-vous pour le transfert de l’été !

Axel Cornic

Après l’avoir raté lors du dernier mercato, le Paris Saint-Germain pourrait repartir à l’attaque pour Giorgio Scalvini, la nouvelle révélation du football italien au poste de défenseur. Mais l’offre parisienne de 30M€ a été refusée par l’Atalanta, qui en réclamerait désormais 50M€, avec une énorme bataille qui semble se dessiner pour l’été prochain.

Il est l’une des nouvelles promesses de la Serie A et son explosion ne semble pas avoir échappé à Luis Campos. Dès la fin de saison dernière, le Portugais aurait en effet essayé de l’attirer au PSG, mais s’est finalement cassé les dents sur l’inflexibilité de l’Atalanta.

PSG : Une recrue est annoncée en direct ! https://t.co/1dGBek4Wx4 pic.twitter.com/mKA0yYkAd0 — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

« En raison de son âge et de sa qualité, il a attiré l’attention de tous les grands clubs européens »

Dans son entourage on commence à ouvrir la porte à un possible départ, conscient de l’énorme intérêt suscité en Italie comme à l’étranger. « Scalvini est à sa troisième saison de Serie A. C'est un garçon qui, en raison de son âge et de sa qualité, a attiré l’attention de tous les grands clubs européens » a déclaré son agent Tullio Tinti, pour TMW .

« Tout le monde est attentif, on verra quoi faire »

« Il reste encore un mois avant le marché des transferts, nous ne savons pas ce qui va se passer car il est affecté par des blessures et d'autres facteurs » a poursuivi l’agent de Giorgio Scalvini. « C'est un joueur de grand talent, il est titulaire à l'Atalanta et fait partie de l'équipe nationale. Tout le monde est attentif, on verra quoi faire ».

Après Højlund, place à Scalvini

D'après les informations du portail italien, l’Atalanta pourrait bien se résoudre à vendre son nouveau prodige lors du mercato estival 2024, notamment face à une offre autour des 50M€ Car du côté de Bergame on semble être résolu à abandonner au moins un gros joueur par été et après Rasmus Højlund en 2023, Scalvini pourrait donc être le prochain.