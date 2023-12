PSG : Surprise, Luis Enrique se fait fracasser en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jamais tendre à l'égard des entraîneurs étrangers, Raymond Domenech n'épargne pas non plus Luis Enrique. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France reproche à l'entraîneur du PSG son manque de cohérence tactique et notamment ses changements réguliers dans ses équipes de départ, notamment concernant le poste de Kylian Mbappé.

Arrivé sur le banc du PSG l'été dernier, Luis Enrique a pu alterner le bon et le moins bon, mais Raymond Domenech ne semble clairement pas convaincu. Le président de l'UNECATEF, syndicat des entraîneurs français, estime que le technicien espagnol change trop régulièrement ses équipes.

Domenech fracasse Luis Enrique

« Luis Enrique est habitué à ces changements, il n’a pas d’équipe-type. Il bouge beaucoup, là, il est sur l’idée que Mbappé peut jouer avant-centre. Contre Nantes, son équipe ne m’a pas convaincu dans le match, et d’ailleurs, je ne crois pas non plus qu’elle a convaincu son entraîneur », assure-t-il au micro de La Chaîne L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

«Je ne suis pas rassuré»