Incroyable, un joueur du PSG consulte... un chaman !

Le sort continue de s'abattre pour Renato Sanches. Même à l'AS Rome, le joueur prêté par le PSG est toujours embêté par des pépins physiques. De quoi alors faire psychoter le milieu de terrain portugais, estimant être victime d'une malédiction. C'est ainsi que Renato Sanches aurait agi en conséquence...

Ayant explosé à Benfica, Renato Sanches n'a jamais vraiment réussi à confirmer le statut de crack qu'on lui avait donné. Et pour cause... Que ce soit au Bayern Munich, au LOSC ou au PSG, le Portugais a toujours dû faire avec de nombreuses blessures. Et cela suit encore actuellement Renato Sanches à l'AS Rome, où il est prêté cette saison.

Renato Sanches victime d'une malédiction ?

Le week-end dernier, lors de la rencontre entre l'AS Rome et la Fiorentina, Renato Sanches a retrouvé Jonathan Ikoné, son ancien coéquipier au LOSC. Un échange entre les deux joueurs a alors beaucoup fait parler. En effet, le joueur prêté par le PSG expliquait notamment à propos de son état : « Quelqu’un m’a probablement jeté une malédiction ».

Un chaman pour trouver la solution ?