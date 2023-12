Mbappé - Cristiano Ronaldo : Une recrue du PSG désigne le plus fort !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival, Lucas Hernandez a eu l'occasion de croiser de nombreuses stars au cours de sa carrière. Et le défenseur de l'équipe de France se montre particulièrement impressionné par Kylian Mbappé, qu'il semble même situer au niveau de Cristiano Ronaldo dans ses préférences.

Le PSG a déboursé un peu plus de 45M€ l'été dernier pour recruter Lucas Hernandez en provenance du Bayern Munich, et compte donc un international français de plus dans ses rangs avec cette opération. Passé par l'Atlético de Madrid où il joué une grande partie de sa carrière avant de signer au Bayern en 2018, Hernandez a donc affronté de nombreuses stars du football mondial telles que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Erling Haaland. Pourtant, dans un entretien accordé au Parisien , le joueur du PSG affiche une nette préférence pour Kylian Mbappé.

« Si je dois en ressortir un, je dirai Kylian »

« L’attaquant qui m’a le plus impressionné ? Si je dois en ressortir un, je dirai peut-être Kylian (Mbappé). Ce n’est jamais simple de défendre face à des joueurs aussi rapides. Quand j’étais au Bayern, il nous a fait mal en Ligue des champions en 2021. Quand j’étais à Madrid, j’ai joué des derbys contre Cristiano Ronaldo. Quel joueur ! Il avait tout », indique Lucas Hernandez, qui ne manque pas malgré tout au passage d'encenser Cristiano Ronaldo qu'il a affronté lors que l'attaquant portugais portait les couleurs du Real Madrid.

« Logique qu’ils monopolisent les récompenses individuelles »